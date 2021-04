Stiri pe aceeasi tema

- „Am avut astazi o intalnire foarte buna cu reprezentantii Organizatiei Patronale a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania. Vrem sa gasim impreuna solutii pentru a redeschide, in conditii de siguranta sanitara, industria ospitalitatii si toti romanii sa aiba acces la aceste servicii, sa-si poata petrece…

- ​Angajații din industria HoReCa care doresc sa se vaccineze vor putea avea acces mai facil la vaccinul anti-COVID, a declarat marți Dragos Petrescu, reprezentantul Organizatiei Patronale a Hotelurilor si Restaurantelor din România (HORA), la finalul unei întâlniri cu premierul Florin…

- Florin Citu a fost intrebat joi, ce parere are despre faptul ca HORA doreste sa dea Guvernul in judecata pentru ca restrictiile impuse in domeniu si pentru faptul ca nu a fost dat ajutorul de stat. “Aici nu inteleg foarte mult ce se intampla. Imi aduc aminte ca anul trecut tot sectorul nu a platit impozite…

- Daniel Mischie, presedintele Organizatiei Patronale a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania (HORA), a solicitat miercuri prefectului Capitalei, Traian Berbeceanu, ca restaurantele sa fie deschise la interior, indiferent de rata de incidența, informeaza Agerpres . Prezent la intrevederea avuta de…

- Patronatele din HoReCa nu isi vor obliga angajatii sa se vaccineze, insa le vor explica faptul ca vaccinarea grabeste revenirea la viata normala, a declarat, luni, presedintele Organizatiei Patronale a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania (HORA), Daniel Mischie, intr-o conferinta de presa. "Trebuie…