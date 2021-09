Stiri pe aceeasi tema

- Florin Cițu a anunțat ca va merge in Parlamentul Romaniei cu un proiect de lege care va prevede testarea obligatorie pe cheltuiala proprie a unor categorii profesionale, intr-un interviu acordat joi seara pentru Digi24. Premierul a subliniat ca vaccinarea obligatorie este doar ultima soluție daca celelalte…

- Premierul Florin Cițu a vorbit, joi seara, la Digi24, despre vaccinarea obligatorie, spunand ca se va merge in Parlamentul Romaniei cu un proiect de lege. "Opțiunea mea este ca toata lumea sa se vaccineze. Azi am depașit 10 milioane de doze folosite, dar totuși avem valul 4. Nu vreau restricții.…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a anuntat ca in acest moment nu se discuta in tara noastra de vaccinarea obligatorie, mentionand ca spera ca cei care refuza sa se vaccineze sa aleaga aceasta varianta si nu pe cea a internarii in spital. Ioana Mihaila a fost intrebata marti, intr-o conferinta…

- Premierul Florin Cițu a anunțat ca bugetarii ar putea fi obligați sa se testeze periodic in cazul in care refuza sa se vaccineze impotriva COVID-19. Premierul nu a mentionat insa daca bugetarii vor suporta din propriile buzunare costurile cu testarea. “O discutie foarte buna, foarte multe propuneri.…

- Premierul Florin Cițu a declarat, miercuri, ca Executivul a facut tot ceea ce a putut pentru a impulsiona campania de vaccinare, dar așteapta mesaje de susținere a campaniei și din partea celor care...

- Premierul Florin Citu a declarat, miercuri, ca vaccinarea este singura solutie in privinta pandemiei de COVID-19 si s-a declarat convins ca Ministerul Sanatatii va fi pregatit pentru un val patru. „Inca din timpul valului trei si pe partea de final a valului trei, am spus foarte clar ca nu vom renunta…

- Premierul Florin Cițu a ținut sa descrie puțin din experiența americana dupa ce a fost, alaturi de președintele Iohannis, la recepția organizata de Ziua Americii: „Am absolvit acolo, am lucrat acolo, am spalat vase”. El susține ca sunt multe lecții pe care le-am invațat cu toții de la SUA, iar unele…

- Premierul Florin Citu a declarat, marti, ca vaccinarea anti-COVID-19 si-a atins obiectivul pentru momentul actual, iar varianta Delta a virusului reprezinta un pericol, insa nu ar trebui sa fie o mare problema deoarece in Romania cetatenii se pot vaccina oricand, oriunde si cu toate tipurile de vaccin…