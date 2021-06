Premierul Florin Citu a declarat, marti, ca vaccinarea anti-COVID-19 si-a atins obiectivul pentru momentul actual, iar varianta Delta a virusului reprezinta un pericol, insa nu ar trebui sa fie o mare problema deoarece in Romania cetatenii se pot vaccina oricand, oriunde si cu toate tipurile de vaccin aprobate. “Vaccinarea cred ca si-a atins, din punctul meu de vedere, obiectivul pentru acest moment. Am avut acum cateva zile, in Bucuresti, zero persoane infectate cu coronavirusul. Acesta este de fapt obiectivul vaccinarii, de a scapa de pandemie. In acelasi timp, din punctul meu de vedere, am…