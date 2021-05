Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cîtu anunta, într-o postare pe pagina sa de Facebook, ca în aceasta vara va merge în Vama Veche. „Va promit ca ne vedem vara aceasta si în Vama. Va multumesc ca ati ales sa va vaccinati.…

- Premierul Florin Cițu le-a transmis un mesaj romanilor aflați pe litoral. “Va promit ca ne vedem vara aceasta și in Vama”, a scris prim-ministrul pe Facebook. In mesajul sau, Cițu ii roaga pe romani sa se vaccineze. Doar așa revenim la petrecerile nocturne, a spus Florin Cițu. Premierul le-a facut…

- Premierul Florin Citu a anuntat, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca in aceasta vara va merge in Vama Veche, dupa ce a fost invitat de cativa tineri aflați pe litoral sa vina alaturi de ei.

- Premierul Florin Citu le-a raspuns, intr-o postare pe Facebook, unor tineri aflati la Vama Veche care ar vrea ca restrictiile de circulatie sa fie instituite mai tarziu de 10 si l-au invitat sa li se alature, promitandu-le ca se vor vedea vara aceasta si in Vama. Tinerii nu au renunțat in acest an la…

- Premierul Florin Citu anunta, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca in aceasta vara va merge in Vama Veche. "Va promit ca ne vedem vara aceasta si in Vama. Va multumesc ca ati ales sa va vaccinati. Doar asa revenim la all-nighters", se arata in mesajul transmis sambata de premier. Florin Citu…

- Premierul Florin Citu le-a raspuns, intr-o postare pe Facebook, unor tineri aflati la Vama Veche care ar vrea ca restrictiile de circulatie sa fie instituite mai tarziu de ora 10 si care l-au invitat sa li se alature. Prim-ministrul le-a promis ca se vor vedea vara aceasta si in Vama.

- Premierul Florin Cițu le-a transmis un mesaj romanilor aflați pe litoral. Va promit ca ne vedem vara aceasta și in Vama, a scris prim-ministrul pe Facebook. Va mulțumesc ca ați ales sa va vaccinați, doar așa revenim la all-nighters, a fost concluzia premierului. In mesajul sau premierul ii…

- Premierul Florin Cițu transmite joi, intr-un mesaj publicat pe Facebook, ca Romania are „printre cele mai relaxate masuri din Europa”. Acesta a prezentat și o lista cu restricțiile de circulație din alte state europene. sursa: Facebook/ Florin Cițu „Masurile implementate de Romania in contextul pandemiei…