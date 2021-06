Prim-ministrul Florin Citu a declarat marti ca unii lideri politici "i-au pus vorbe in gura" in ceea ce priveste subiectul Rosia Montana si a adaugat ca vor fi prezentate public deciziile coalitiei pe acest subiect. "Am vazut ca unii lideri politici mi-au pus vorbe in gura in ceea ce priveste Rosia Montana. Cand voi avea o opinie despre Rosia Montana, voi spune, bineinteles. In acest moment, in coalitie se discuta despre urmatorii pasi. Stiti foarte bine ca avem un proces in SUA si se discuta in coalitie urmatorii pasi, ce se face in perioada urmatoare. Cand vom avea o decizie a coalitiei, bineinteles…