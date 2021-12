Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Florin Citu, a declarat miercuri ca la nivelul coalitiei de guvernare s-a stabilit ca acolo unde exista presedinte al Consiliului Judetean de la un partid va si prefect de la acelasi partid, iar in Capitala functia de prefect va reveni PSD.

- Purtatorul de cuvânt al PNL, Ionut Stroe, a anuntat luni ca presedintele partidului, Florin Cîtu, va conduce interimar filiala Sector 3 din Capitala, iar senatorul Alina Gorghiu - pe cea din Arges. "Organizatia PNL Arges va fi condusa de doamna senator Alina Gorghiu, iar presedintia…

- Marcel Ciolacu a confirmat, marti seara, ca PSD are in plan sa renegocieze Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) imediat dupa ce va ajunge la guvernare alaturi de PNL. „Renegociere, adica s-o lasam mai moale cu reformele, dar sa luam tot banii aia”, a explicat sociologul Sebastian Lazaroiu…

- Florin Cițu AMENINȚA managerii de spitale cu DEMITEREA, in plin val 4 al pandemiei Florin Cițu AMENINȚA managerii de spitale cu DEMITEREA, in plin val 4 al pandemiei Florin Cițu a facut un apel catre managerii de spital și șefii de secții din spitale sa termine „cu tergiversarile” cand e vorba despre…

- Sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se intalneste luni, la Bucuresti, cu presedintele Klaus Iohannis si cu premierul Florin Citu, in cadrul seriei de vizite NextGenerationEU, au anuntat reprezentanti ai Executivului comunitar. Potrivit agendei sefei CE, aceasta va mai vizita, alaturi de…

- Nu pot fi permise conferințe in spații inchise cu 5.000 de oameni, in condițiile in care limita pentru spectacole in aer liber este de 1.000, transmite fostul prefect al Capitalei, Alin Stoica. „Dl Cițu, incurajat de dl. Președinte, spune ca nu face congres, ci spectacol, piesa de teatru sau concert……

- Subprefectul municipiului Bucuresti, Antonela Ghita, a declarat sambata, 18 septembrie, ca, pe 25 septembrie, Congresul PNL s-ar putea desfasura la Romexpo cu peste 2.500 de persoane numai daca toti participantii ar fi vaccinati cu mai mult de 10 zile inaintea evenimentului.Presedintele PNL, Ludovic…

- Președintele organizației județene Suceava a PNL și al Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a transmis de la Iași unde a participat la prezentarea moțiunii premierului Florin Cițu cu care va candida la președinția partidului la Congresul din 25 septembrie, un mesaj de unitate pe Moldova pentru a realiza…