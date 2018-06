Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu citeva zile, senatorul PNL, Florin Cițu, președinte al Comisiei Economice din Senat, a scris pe pagina sa de Facebook despre faptul ca știe despre numele unor politicieni care vor fi sancționați de forurile internaționale

- "Avand in vedere domeniul de activitate astazi o sa le cer oficial ASF si BNR sa clarifice daca FSDI are nevoie de autorizatie pentru functionare. Este un jaf? Nu inca. Are potential. Acum este o gainarie. Inca o insigna pe care Dragnea sa si-o puna in piept si sa se laude cu ea. Atat. Eurostat- de…

- In Raportul Comisiei Europene transmis Consiliului European și publicat in urma cu doua zile, reprezentanții CE admit ca au fost informați de autoritațile romane cu privire la mutilarea Pilonului II de pensii. ”Guvernul are in vedere o inversare a reformei sistemului de pensii din 2008, care a introdus…

- Suntem deja foarte aproape de mijolcul anului in care intreaga țara va sarbatori Centenarul iar Alba Iulia, orașul care ar trebui sa reprezinte punctul central al manifestarilor dedicate evenimentului, la fel ca in urma cu 100 de ani, e inca in așteptarea aprobarior de la Ministerul Culturii pentru…

- Deputatul liberal Ovidiu Raețchi afirma duminica, intr-o postare pe Facebook, ca este necesara lansarea unei dezbateri și totodata a unei inițiative legislative care sa interzica și sa sancționeze implicarea copiilor in activitați publice care urmaresc un beneficiu politic și care ii pot supune unor…

- Deputatul PNL, Ovidiu Raetchi, a anunțat, duminica, pe Facebook, ca va depune o inițiativa legislativa prin care folosirea elevilor in activiați publice care urmaresc un beneficiu politic implicit sau direct sa fie interzisa și sancționata prin lege.

- Ar fi prima dovada a faptului ca la nivelul ANAF este instaurata aceasta practica, cunoscuta în mediul de afaceri la nivel informal, dar niciodata dovedita. Fila relevanta a acestui raport a fost publicata pe pagina sa de Facebook de catre senatorul Florin Cîțu. Trebuie precizat…