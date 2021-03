Prim-ministrul Florin Catu a facut, sambata, un nou apel la cetateni pentru respectarea regulilor de protectie sanitara, in contextul in care numarul cazurilor noi de infectare cu COVID-19 a crescut in ultimele zile, iar rata de incidenta a depasit 3 la mie in mai multe judete si in Bucuresti.



" Am discutat de investitii aici, dar, inca suntem intr-o perioada de pandemie. Am spus, repet, nu trebuie sa ne relaxam, trebuie sa purtam masca in spatiul public, de fiecare data. Ati vazut ca a inceput sa creasca, iarasi, numarul persoanelor care sunt testate pozitiv si depinde doar de noi…