- "PSD a distrus economia Romaniei. In 2020 trebuie sa platim aproape 50 de MILIARDE lei datorii facute de PSD in perioada cand economia globala avea creștere economica. Ca sa fie clar, aproximativ 50 de MILIARDE LEI doar in 2020. Peste cateva zile trebuie sa platim aproape 10 miliarde…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a anuntat discutii foarte dure cu agentiile de rating in perioada urmatoare si i-a propus liderului PSD, Marcel Ciolacu, sa participe la aceste discutii si sa-si prezinte planurile pentru perioada urmatoare. "Este momentul sa facem diferenta intre oamenii politici…

- Ministrul Finanțelor da asigurari ca taxele nu vor crește nici in acest an, nici in anul urmator și spune ca are soluții de finanțare pentru 2020 Ministerul Finantelor nu are in vedere o majorare a taxelor nici in acest an si nici in anul urmator, pentru ca are deja solutii de finantare a cheltuielilor…

- Valoarea investitiilor inregistrate in Romania in primele noua luni ale anului este de 30 de miliarde de lei, fiind singura tara din Uniunea Europeana (UE) in care investitiile au avut o contributie pozitiva la dinamica PIB in primul semestru din 2020, a scris, marti, pe Facebook, ministrul Finantelor…

- Ministrul Finanțelor anunța investitii in econome de 30 de miliarde de lei, in primele noua luni, ”cea mai mare suma din ultimii 10 ani” Valoarea investitiilor inregistrate in Romania in primele noua luni ale anului este de 30 de miliarde de lei, a anunțat, marti, pe Facebook, ministrul…

- Dupa primele sase luni ale anului 2020, bugetul a consemnat un deficit de 45,17 miliarde lei (4,17% din PIB). Prin comparatie cu aceeasi perioada a anului trecut, executia bugetului general consolidat indica un deficit de 18,14 miliarde de lei, respectiv 1,76% din PIB, conform Agerpres.…