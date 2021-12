Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Florin Citu a declarat, luni, la Senat, in contextul reformei constitutionale, ca in Uniunea Europeana varsta pentru cei care voteaza este de 16 ani, si ca, in opinia sa, acesta este un lucru bun. ”Pana nu avem in PNL o discutie clara, despre ce ne dorim de la aceasta modificare, nu…

- Președintele PNL a avertizat, in ședința Biroului Executiv al PNL, ca pensiile nu trebuie “sa creasca necontrolat”, de0oarece se poate ajunge la un deficit de 9,5% din PIB, exact cat cifra alocata in PNRR. Cițu susține ca pentru a face sistemul de pensii funcțional, sustenabil, este nevoie de o restructurare…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, vineri, dupa afirmatiile presedintelui PNL Florin Citu, ca PNRR nu poate fi negociat sau schimbat, ca ”inseamna ca cei de la Comisia Europeana gresesc si domnul Citu are dreptate”. Presedintele PSD nu a dorit sa comenteze insa și declarațiile facute de Florin…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, luni, inaintea ședinței social-democraților, ca le va propune colegilor ambele variante privind partidul care va avea primul premier și a anunțat ca este posibil ca maine sa fie votați noii președinți de la Senat și Camera Deputaților. „O sa propun ambele…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu a declarat ca premierul interimar Florin Citu” a realizat ca nu mai poate fi prim-ministru”, astfel ca negocierile dintre cele dou partide se vor axa pe masurile urgente care trebuie luate, pentru a trece de aceasta perioada grea, pana in februarie, martie. Despre impartirea…

- Liderii PNL s-au reunit, marți seara, in ședința conducerii pentru a decide flexibilizarea mandatului astfel incat premierul pe care il vor propune la consultari la Cotroceni sa poata negocia și cu PSD și cu USR formarea unei majoritați. Președintele PNL Florin Cițu a fost contestat de fața cu ceilalți…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a confirmat, miercuri, discutiile cu premierul desemnat Nicolae Ciuca. Ciolacu a precizat ca in PSD exista o optiune clara de a nu sustine un Guvern minoritar si a subliniat ca nu are nicio negociere cu conducerea PNL. ”Nu cred ca are importanta daca exista sau nu intalniri.…

- Dacian Cioloș il acuza pe premierul demis Florin Cițu de o campanie online mincinoasa, platita de PNL, in care foștii miniștri ai Sanatații Vlad Voiculescu și Ioana Mihaila sunt “vinovați” pentru toate neregulile din sistem din ultimele luni. Președintele USR subliniaza ca se va așeza la masa negocierilor…