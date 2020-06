Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul pregateste pentru partea a doua a anului un program de investitii, iar Ministerul Transporturilor va beneficia de o suma record la rectificarea bugetara, pentru ca nu trebuie doar sa semnam ca vom avea o autostrada, ci trebuie sa o incepem anul asta, a declarat, luni seara, ministrul Finantelor…

- Mai putin de 100 de milioane de lei au fost incasate din amenzile aplicate in perioada starii de urgenta, a anuntat, duminica, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, in conditiile in care valoarea totala a amenzilor se ridica la peste 600 de milioane de lei, transmite Agerpres. “Au fost incasate…

- Florin Cițu, ministrul Finanțelor Publice, a afirmat marți ca Romania iși va reveni rapid din aceasta criza economica, iar Guvernul se concentreaza pe investițiile in infrastrucutra și pe garantarea investițiilor private cu valoare adaugata mare. ”Vom susține acele sectoare din economie cu valoare adugata…

- Presiunea pe buget este mare, dar nu atat de mare, statul isi plateste facturile, iar anul acesta va spun ca se face autostrada Sibiu - Pitesti si se va inchide magistrala de metrou catre Drumul Taberei, a afirmat, joi seara, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. "Noi nu am oprit niciun santier…

- Platforma IMM Invest, care ofera posibilitate de finanțare companiilor mici și mijlocii, este nefuncționala la șapte zile de la lansare. La momentul lansarii, in urma cu o saptamana, platforma s-a blocat, ministrul de finanțe Florin Cițu acuzand un atac cibernetic. Tot atunci, oficialii au anunțat ca…

- Fostul prim-ministru al Romaniei, Victor Ponta, a vorbit pentru Sursa Zilei despre domeniile prioritare carora Guvernul trebuie le acorde cea mai mare atenție pentru redresarea economica. In opinia lui Victor Ponta, infrastructura de transport este, alaturi de agricultura și industria alimentara, un…

- Cresterea pensiilor depinde de executia bugetara, iar in ceea ce priveste dublarea alocatiilor, aceasta nu este cuprinsa in bugetul pentru acest an, a declarat, joi, Florin Citu, ministrul Finantelor Publice, citat de Agerpres. ”Daca, in ceea ce priveste cresterea pensiilor, care erau in bugetul initial,…

- Florin Citu, ministrul Finantelor Publice, a afirmat luni seara ca la minister nu exista niciun proiect privind restructurarea aparatului bugetar sau taieri de salarii in sectorul public, dar se face o analiza pentru a se stabili care sunt cheltuielile neesentiale la care se poate renunta sau care pot…