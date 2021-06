Cîţu: Toate ministerele şi agenţiile guvernamentale vor fi legate într-o singură reţea şi o singură bază de date Propunerea de politica publica in domeniul e-guvernarii, un document strategic pentru guvernarea digitala si managementul serviciilor publice electronice la nivelul administratiei, a fost adoptata de Guvern in sedinta de joi. "Dorim sa ducem administratia publica in viitor, sa imbunatatim sistemele publice digitale din sectoare cheie de activitate, precum Educatie, Sanatate, Cultura, Justitie, Politie. Am aprobat astazi o propunere de politica publica privind digitalizarea Romaniei, o foaie de parcurs pentru urmatorii zece ani. Toate ministerele si agentiile guvernamentale vor fi legate intr-o… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Propunerea de politica publica in domeniul e-guvernarii, un document strategic pentru guvernarea digitala și managementul serviciilor publice electronice la nivelul administrației, a fost adoptata de Guvernul Romaniei in ședința de astazi, 3 iunie 2021. ”Dorim sa ducem administrația publica in viitor,…

- Guvernatorul republican din Texas, Greg Abbott, a emis marți un ordin executiv prin care interzice entitaților guvernamentale de stat, precum districtele școlare publice, autoritațile de sanatate publica și oficialii guvernamentali sa solicite purtarea maștii. „Texanii, nu guvernul, ar trebui…

- Ziua Internaționala a Asistentului Medical se desfașoara in acest an sub tema „Asistentul medical, o voce de urmat – O viziune asupra viitorului sanatații”. Pandemia de Covid-19 și-a pus amprenta asupra sistemului medical din Romania. Medici și mii de asistenți au murit și aproximativ 1,5 milioane s-au…

- Noul contract-cadru 2021/2022, pus in dezbatere publica pe site-ul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, prevede ca spitalele private care primesc bani de la stat pentru serviciile medicale sa afiseze la vedere tarifele percepute pentru internare. Propunerea de transparentizare nu include si spitalele…

- In februarie Mihaila a venit la minister și in martie s-a dat un ordin de ministru care a obligat explicit spitalele și DSP-urile sa lucreze prioritar pe testarea Covid cu laboratoarele publice de PCR, care uneori erau folosite la capacitate redusa, in timp ce comenzile mergeau la privați. ”De aici…

- Propunerea de politica publica in domeniul e-guvernarii, ce vizeaza digitalizarea serviciilor publice de la nivel central pentru urmatorii zece ani, a fost finalizata, iar la momentul actual se lucreaza la #LogincuPSCID - Platforma Software Centralizata de Identificare Digitala, releva Raportul trimestrial…

- Raluca Turcan, ministrul Muncii, vrea plafonarea sporurilor bugetarilor la 20%. Ce categorii de mariri ar putea exista. Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a declarat ca intenționeaza sa modifice legea salarizarii astfel incat sporurile acordate bugetarilor sa nu fie mai mari de 20% din nivelul salariului…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a declarat ca intenționeaza sa modifice Legea salarizarii astfel incat sporurile acordate bugetarilor sa nu fie mai mari de 20% din nivelul salariului de baza și sa fie acordate pentru cei care muncesc la distanțe foarte mari sau in condiții extrem de periculoase, iar…