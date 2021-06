Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia de contencios administrativ a anulat miercuri o hotarare a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) din februarie 2021, prin care era actualizata lista tarilor/zonelor cu risc epidemiologic si se stabileau regulile de aplicare a carantinei…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins, ca nefondata, o plangere depusa de Costel Alexe, prin care fostul ministru al Mediului solicita sa-i fie revocat controlul judiciar, in dosarul in care este acuzat de DNA ca a primit mita 22 de tone de tabla.

- Premierul spune ca este nevoie de o modificare a Codului administrativ, pentru ca indepartarea din ministere a persoanelor cu probleme de integritate sa se faca mai ușor. Florin Cițu a vorbit și despre situația noului șef al Inspectoratului de Stat in Construcții, Romulus Bulacu, despre care presa a…

- 2 total views Romulus Bulacu a fost numit in functia de inspector general, cu rang de secretar de stat, al Inspectoratului de Stat in Constructii (ISC), conform unei decizii a premierului Florin Citu, publicata miercuri in Monitorul Oficial. Bulacu, il inlocuieste la șefia ISC pe Paul Racovita, revocat…

- Avocatul Poporului Renate Weber a anuntat ca institutia s-a sesizat din oficiu cu privire la faptul ca deciziile Comitetului National pentru Situatii de Urgenta (CNSU), de la inceputul acestui an si pana in prezent, nu au fost publicate in Monitorul Oficial, ceea ce este o conditie pentru intrarea in…

- „Nu este definitiva, inca nu este definitiva, mai avem Inalta Curte de Casație și Justiție, s-a mai intamplat sa fie ceva anulat la Curtea de Apel și caștigat la Inalta Curte”, a declarat Raed Arafat, la Digi24.Intrebat daca va ataca decizia Curții de Apel București, acesta a spus: „Fara nicio discuție”.„Motivul…

- Ordinul prin care seful DSU Raed Arafat a decis sa prelungeasca restrictiile la Timisoara in perioada 22- 24 martie, peste hotararea luata de Comitetul pentru Situatii de Urgenta Timis, a fost anulat de Curtea de Apel Bucuresti, conform news.ro. Decizia nu este definitiva, iar Raed Arafat a anunțat…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis, vineri, cererea depusa de George Becali, prin care omul de afaceri solicita sa fie reabilitat, el avand mai multe interdictii dupa ce in anul 2015 a fost eliberat conditionat din inchisoare. Decizia nu este definitiva. "Admite cererea de reabilitare judecatoreasca…