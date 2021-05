Premierul Florin Citu a declarat, joi seara, ca tintele stabilite privind numarul de persoane care trebuie vaccinate anti-COVID-19 in perioada urmatoare trebuie atinse si a avertizat ca se poate discuta despre o "frana de mana" in ceea ce priveste masurile de relaxare daca se constata ca nu functioneaza campania de vaccinare. "Ele trebuie atinse, trebuie sa mergem in acea directie, sa avem aceste obiective. Dar, da, putem sa discutam si de o frana de mana, daca vedem ca o campanie nu functioneaza, campanie de vaccinare, putem discuta de o frana de mana in aceasta perioada. Este important sa intelegem…