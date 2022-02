Stiri pe aceeasi tema

- Florin Cițu, președintele PNL, a vorbit luni seara intr-o emisiune la Digi24 despre atacul PSD pe rețelele sociale la adresa sa, spunand ca „daca suntem la guvernare doar ca sa fim cei care incaseaza nu merge aceasta coaliție, nu voi accepta”. Intrebat despre campania online a PSD impotriva sa, Cițu…

- Executia bugetara pe anul 2021 s-a incheiat cu un deficit de 6,72% din PIB, a anuntat vineri Ministerul de Finante. Fostul premier Florin Cițu afirma recent ca spera sa nu fi crescut deficitul bugetar pe care l-a lasat dupa ce a plecat el de la Palatul Victoria, in noiembrie anul trecut, de 4,7%…

- Fostul lider al liberalilor Ludovic Orban afirma ca nu doreste sa il critice pe actualul lider al partidului Florin Citu pe motiv ca nu poate sa dea „cu piciorul in cineva care este cazut la pamant si care in curand va fi schimbat si din functia de presedinte al PNL”.

- PSD continua sa joace ca si cum ar fi in opozitie, dar ca sa salveze tara a acceptat sa intre la guvernare. Practic PSD se pregateste pentru alegerile din 2024, cand presedintele Iohannis isi va termina mandatul. Orb sa fii si sa nu vezi ca fiecare gest al PSD este un fault aplicat partenerului de guvernare.…

- Fostul președinte al PNL, Ludovic Orban, a vorbit la adresa președintelui Klaus Iohannis, evidențiind faptul ca acesta nu a facut decat sa transforme conducerea PNL, „sa contruiasca o conducere care sa fie sluga la PSD”. “Președintele Klaus Iohannis nu a facut decat sa transforme conducerea PNL, sa…

- „Este un guvern din 3 formațiuni, care unul trage hais, altul cea.Decizia extrem de dificila de a ma separa de Iohannis și PNL a fost luata cand s-a decis colaborarea cu PSD. Am incercat sa-i conving pe colegi sa voteze impotriva alianței, dar au ținut cont de ce a vrut Klaus Iohannis.Aceasta conducere…

- Chiar daca userista Anca Dragu a fost inlocuita cu Florin Cițu la șefia Senatului, tot oamenii aduși de USR fac carțile in aceasta instituție. Practic, la ora actuala doar Anca Dragu și-a pierdut postul de la șefia Senatului pentru ca celelalte structuri administrative unde au fost plantați oameni din…

- Surse din PNL au declarat vineri in exclusivitate pentru Puterea.ro ca ”este o chestiune de 3-4 luni”, pana cand Florin Cițu va fi pus in fața unui Congres extraordinar, in urma caruia ar urma sa piarda președinția PNL. Mulți lideri de filiala ar fi suparați in continuare de modul in care Cițu a negociat…