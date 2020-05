Stiri pe aceeasi tema

- Subiectul cresterii pensiilor la 1 septembrie nu poate fi scos din contextul tuturor cheltuielilor bugetare vitale pentru dezvoltarea economiei, a declarat, vineri, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu.Acesta a afirmat ca pensiile vor creste la 1 septembrie, dar a subliniat ca decizia…

- Citu a dat asigurari ca pensiile vor creste de la 1 septembrie, insa a precizat ca decizia Guvernului cu privire la procentul cu care acestea vor fi majorate va lua in considerare bunastarea tuturor romanilor. "In acest moment nu se discuta despre procente (ale cresterii pensiilor, n.r.),…

- Pe 10 martie, Dan Nechifor a fost numit de catre Guvernul Orban prefect al județului Botoșani. Cu patru zile inainte insa, acesta fusese instalat deja in funcția de șef adjunct la Finanțe Botoșani, printr-un transfer. Așa se face ca, in prezent, Nechifor ocupa doua posturi: unul activ, cel de prefect,…

- Ministerul Finanțelor va propune Guvernului mai multe variante privind creșterea pensiilor din toamna. Potrivit ministrului de Finanțe, Florin Cițu, in luna aprilie au fost alocate 11 miliarde de lei pentru asistența sociala, in care ar fi incluse și pensiile. In ceea ce privește valoarea pensiilor,…

- „Au introdus taxari noi, ca amenzile care au fost aplicate pentru mai mult de 300.000 de romani si care au o valoare incredibila de peste 600 de milioane de lei reprezinta o noua taxa, pentru ca a depasit valoarea, de exemplu, a impozitului pe profit pe primul trimestru. Deci e o taxa mascata a Guvernului”,…

- Chiar daca pandemia de coronavirus a lovit puternic in economie, ministrul Finanțelor, Florin Cițu vede „luminița de la capatul tunelului” și este ferm convins ca vor exista fonduri pentru marile proiecte de infrastructura.Presiunea pe buget este mare, dar nu atat de mare, statul isi plateste facturile,…

- Impactul pachetului de masuri pregatit pentru sustinerea economiei Romaniei in aceasta perioada va fi de aproape 2% din PIB, a anuntat, marti seara, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, potrivit Agerpres."Avem un pachet de masuri care se definitiveaza si cred ca va fi un pachet substantial…