Noul an școlar se va desfașura dupa un plan general ce prevede doua scenarii majore, in funcție de pragul de 6 imbolnaviri Covid 19 la mia de locuitori, conform primului ministru Florin Cițu. Conform acestuia, incidența mai mica de 6 la mie implica prezența fizica la cursuri. In cazul in care va fi depașit acest prag, cei din clasele 1-12 vor participa la ore in sistem on-line iar restul, respectiv gradinițele, vor activa tot cu prezența fizica. „Va rog sa va implicați serios ca procesul de invațamant sa fie desfașurat fara probleme. Țin foarte mult ca acest an sa se desfașoare in format fizic”,…