Cîțu susține trimiterea de armament în Ucraina. „Sancţiunile împotriva Rusiei trebuie să fie din ce în ce mai dure” Al doilea om in stat, președintele Senatului, Florin Cițu, susține ideea ca Romania sa furnizeze armament Ucrainei și este de parere ca Rusia ar trebui sancționata mult mai dur decat este in prezent. „40 reprezentanti ai statelor au discutat la baza Ramstein si decizia a fost de a sustine si cu armament Ucraina si am fost de acord ca orice efort, chiar daca include armament, nu trebuie irosit in acest moment. Partea buna este ca exista acest punct de cotitura si administratia din Ucraina si presedintele Zelenski se uita acum cu optimism si discuta despre reconstruirea Ucraina. Va spun ca au avansat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

