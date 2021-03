Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu a declarat vineri ca așteapta fundamentarea deciziei privind suspendarea utilizarii lotului cu probleme AstraZeneca, adaugand ca are incredere in specialiști și in Agenția Europeana a Medicamentului care spune foarte clar ca nu exista indicii in acest moment care sa faca legatura…

- Joi, la Palatul Victoria, premierul Florin Cițu a adus acuzatii la adresa celor care sunt impotriva masurilor de siguranța anti-COVID. Florin Cițu a adus acuzatii la adresa unei campanii impotriva vaccinarii. Premierul a mentionat ca decizia de a opri lotul ABV2856 AstraZeneca nu ii apartine. Premierul…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea Impotriva COVID-19 (CNCAV) a decis, joi seara, ca peste 4.000 de doze de vaccin AstraZeneca, provenind dintr-un lot pentru care Italia a decis suspendarea temporara a administrarii, vor fi carantinate temporar, insa va continua vaccinarea…

- Autoritațile din Romania au decis suspendarea vaccinarii cu lotul AstraZeneca ABV 2856, oprit de la utilizare in Italia. Reprezentanții CNCAV precizeaza ca au fost deja utilizate 77.049 de doze din acest lot. Vaccinarea cu AstraZeneca va continua insa cu doze din alte loturi. Cu privire la lotul ABV…

- Suspendarea vaccinarii cu AstraZeneca in noua state a produs ingrijorare in Romania. In ultimele ore mai mulți romani și-au facut publice adeverințele de vaccinare pentru a demonstra ca au fost folosite doze din lotul ABV2856 Astra Zeneca interzis astazi in Italia dupa moartea a doua persoane. Acesta…

Romania baga in carantina dozele pentru a nu exista suspiciuni

- Premierul Florin Citu a declarat joi ca vaccinurile AstraZeneca distribuite in Romania nu fac parte din lotul cu probleme din Austria, in cazul caruia mai multe tari au suspendat imunizarea cu acest tip de ser, subliniind ca vaccinarea va continua in acelasi ritm si programarea pentru etapa a III-a…

- Odata cu prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei s-a luat decizia ca interdicția de circulație pe timpul nopții sa fie extinsa. Romanii nu vor mai avea voie sa iasa din case dupa ora 22.00, in loc de ora 23.00. Premierul Florin Cițu a explicat ce se afla in spatele acestei decizii. „Prima…