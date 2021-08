Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a vorbit joi despre rectificarea bugetara argumentand ca ministerelor care nu au cheltuit banii nu le pot fi realocate alte sume. „Nu poti realoca 40 de miliarde de lei, cand nu ai cheltuit 20 de miliarde de lei”, a spus premierul dupa sedinta de Guvern.

- „Despre rectificare: așa cum am spus și cum este in legea aprobata, ministerele care nu au o execuție buna pot fi ajustate sumele cu pana la suma pe care nu au reușit s-o cheltuie. Am spus ca nu sunt mulțumit de execuția bugetara, iar situatia e aproape la toate ministerele.Vreau sa fie foarte clar:…

- Premierul Florin Cițu a declarat la finalul ședinței de guvern ca la ministerele care nu au o execuție bugetara buna le pot fi ajustate sumele inițiale din buget pana la suma pe care nu au putut sa o cheltuiasca. „Ieri am prezentat public ca la acest moment, dupa 6 luni de zile, sunt 20 de…

- Cseke Attila a fost intrebat, miercuri, la finalul sedintei de Guvern, daca a fost incheiata evaluarea pentru rectificarea bugetara si care ar fi fondurile de care ar avea nevoie. “Suntem in analiza bugetului. Pot sa va spun ca Ministerul Dezvoltarii are o executie bugetara de 68% la zi, ceea ce…

- Premierul Florin Cițu a declarat, marți, ca intenționeaza sa ramana ministru al Finanțelor pe toata perioada de interimat – 45 de zile. Acesta spune ca a analizat execuția bugetara pentru fiecare minister inaintea rectificarii ca va fi facuta de Guvern și ca 86 de miliarde de lei au ramas nefolosite…

- Fostul ministru de Finante Alexandru Nazare arata ca rectificarea bugetara se elaboreaza de Ministerul Finantelor si se aproba de Guvern si ca principiile acesteia pot fi prezentate in forurile de decizie ale partidului. "Rectificarea bugetara se elaboreaza de catre Ministerul Finantelor pe baza analizei…

- Vicepremierul Dan Barna a declarat, miercuri, ca USR PLUS respinge orice initiativa, din orice directie ar veni, de retragere a dosarului privind Rosia Montana de la UNESCO. "Este o discutie Rosia Montana. A fost in Guvern prezentat un memorandum dinspre Ministerul Finantelor. Pozitia…

- Ministerul Finanțelor propune alocarea a inca 22 468,0 mii de lei Comisiei Electorale Centrale pentru buna organizare și desfașurare a alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021. Un anunț cu privire la elaborarea unui proiect de hotarare de Guvern in acest sens a fost publicat pentru consultari…