- Presedintele PNL, Ludovic Orban, apreciaza ca modul in care vor fi validati noii ministri, dupa plecarea USR, precum si daca acest lucru implica un vot de incredere pentru intregul Cabinet vor fi subiecte transate de Curtea Constitutionala. “Conform prevederilor constitutionale, la expirarea termenului…

- Premierul Florin Citu spune ca in cazul in care propunerile pentru noii ministri in cazul portofoliilor USR PLUS nu vor fi acceptate de Parlament, va inainta alte propuneri, argumentand ca procedura nu are nicio legatura cu votul de incredere al Parlamentului. ]ntrebat cum interpreteaza schimbarea structurii…

- Premierul Florin Citu a declarat ca va cere Parlamentului un vot doar pentru validarea ministrilor ce urmeaza sa fie numiti pe portofoliile care au apartinut USR PLUS, nu un vot de incredere pentru intregul Cabinet. „Eu voi respecta Constitutia si suntem in procedura de remaniere. Constitutia sune foarte…

- Premierul Florin Cițu a declarat, astazi, ca va propune alți miniștri daca propunerile nu vor fi acceptate de parlamentari. Procedura nu are legatura cu incredea in Guvern, a spus prim-ministrul.

- Premierul Florin Cîțu insista ca, deși se schimba structura politica a guvernului prin ruperea coaliției cu USR PLUS, guvernul sau nu trebuie sa mearga în Parlament pentru un nou vot de încredere, ci doar pentru miniștrii înlocuiți. ”Eu nu îmi permit sa interpretez…

- Premierul Florin Cițu a declarat sambata ca va propune alți miniștri daca propunerile nu vor fi acceptate de parlamentari. Procedura nu are legatura cu incredea in Guvern, a spus prim-ministrul. Premierul Florin Cițu considera ca astfel respecta prevederile constituționale, scrie Mediafax.…

- Anca Dragu, președintele Senatului, a declarat, luni, intr-o declarație de presa ca demiterea sa din functie este o procedura „foarte complexa” si ca este necesar și acordul USR PLUS. De asemenea, președintele Senatului a mai spus ca in aceasta saptamana trebuie facute demersuri pentru dezbaterea moțiunii…

- Demisiile ministrilor USR-PLUS, pe biroul presedintelui Foto arhiva RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI (8 septembrie, ora 11:00) - Premierul Florin Cîtu a anuntat în aceasta dimineata ca a trimis demisiile ministrilor USR-PLUS si propunerile de interimari, la Palatul Cotroceni. Declaratia…