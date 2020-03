Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va oferi o linie de credit de 10 miliarde de lei, cu dobanda zero, pentru intreprinderile mici și mijlocii afectate de sistarea activitații și de coronavirus.”O mica parte din pachetul substanțial de susținere a economiei.Suntem gata sa oferim garanții pentru ca IMM-urile sa aiba acces la capital…

- Executivul pregateste primele propuneri de masuri din cadrul starii de urgenta si va urma un prim val de masuri pentru angajatori, dar si pentru angajatii nevoiti sa intre in intrerupere temporara a activitatii, a scris duminica, pe pagina sa de Facebook, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta…

- Romania a castigat vineri al doilea proces intentat de fratii Micula si au fost salvate 2,4 miliarde de euro, a scris sambata pe pagina sa de Facebook ministrul interimar al Finantelor, Florin Citu. "Dragnea, Ciolacu si PSD au pierdut primul din cele doua procese cu fratii Micula.(...) Ieri PNL a demonstrat…

- "Culmea tupeului! Dupa ce a bagat economia in sant, ministrul Citu se vaita ca vine Comisia Europeana sa-l amendeze?!! Domnule ministru, in ultimele doua luni, cand ati facut dezmat in banul public prin cheltuieli bugetare nejustificate de 9,5 miliarde lei (0,9% din PIB) nu v-ati gandit la deficit?…

- Programul Prima Casa va continua și in acest an și va avea un plafon de garanții in valoare de 2 miliarde de lei. Informația este relevanta in contextul in care a fost vehiculata informația ca plafonul s-ar situa la doar 200 de milioane de lei.In 2021, plafonul va cobori la 1,5 miliarde de lei, potrivit…

- Explicația lui Cițu pentru cele 4 miliarde de euro imprumutate de Romania intr-o singura luna Romania a avut anul trecut cel mai mare gol in buget din ultimii 9 ani, peste 48 de miliarde de lei. Datele au fost prezentate de ministrul finanţelor, care a acuzat fostul guvernul PSD de proastă…

- Explicația ministrului Finanțelor pentru cele 4 miliarde de euro imprumutate de Romania intr-o singura luna Romania a avut anul trecut cel mai mare gol in buget din ultimii 9 ani, peste 48 de miliarde de lei. Datele au fost prezentate de ministrul finanţelor, care a acuzat fostul guvernul PSD de…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a folosit bugetul Primariei Municipiului Bucuresti in scop electoral, doar evolutia cheltuielilor de personal aratand clar acest lucru, a scris, sambata dimineata, pe pagina sa de Facebook, ministrul Finantelor, Florin Citu. "PMB a avut un…