- Premierul Florin Citu a afirmat, joi la conferinta de alegeri interne in cadrul Organizatiei PNL Dolj, ca este felul de om care vorbeste putin face mult si a demonstrat ca este principalul opozant al PSD, iar dupa 25 septembrie doreste ca PNL sa devina cel mai mare partid politic din Romania si sa guverneze…

- Premierul Florin Citu a afimat, luni seara, dupa sedinta coalitiei, ca paramentarii partidelor aflate la guvernare nu vor vota maine la motunea de cenzura depusa de PSD. ”Daca vor sa participe, pentru divertisment....”, a adaugat premierul. Florin Citu a fost intrebat, luni, dupa sedinta coalitiei,…

- Premierul Florin Citu a declarat vineri, la Deveselu, intrebat despre cresterile de preturi, ca puterea de cumparare a crescut. „Dar puterea de cumparare a crescut“, a spus premierul, dupa ce unul dintre participantii la o intalnire electorala de sustinere a candidatului PNL la Primaria Deveselu a intrebat…

- Premierul Florin Citu (PNL) si ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila (USR PLUS), au facut, vineri, declaratii contradictorii despre Agentia Nationala pentru Infrastructura in Sanatate. In timp ce premierul afirma ca nu s-a ajuns la un acord in coalitie, Mihaila sustine ca proiectul face parte din Programul…

- Premierul Florin Citu, vicepresedinte al PNL, a declarat ca partidul are nevoie de o conducere care sa vina cu elemente de noutate, precizand ca se va asigura ca PNL va fi cel putin opt ani la guvernare. "PNL are nevoie de un suflu nou, are nevoie de o conducere care sa vina cu elemente de noutate,…

- Premierul Florin Cîțu și-a anunțat duminica dimineața candidatura la șefia PNL. ”Sun un liberal care a trait toata viața dupa principiile liberale. De multe ori am spus ca doar liberalismul salveaza România. PNL are nevoie de un suflu nou”, a spus Cîțu.Liberalii…

- Premierul Florin Citu anunta, pe 30 aprilie, ca in Romania exista toate conditiile sa se ajunga la 5 milioane de persoane vaccinate pana la 1 iunie. Conditiile poate au existat, insa organizarea a lasat de dorit, iar dorinta romanilor de a se vaccina a fost masiv supraevaluata. Astfel, miercuri,…

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a declarat, in legatura cu situația de la Spitalul Foișor, ca in acest moment se discuta despre un lanț al vinovațiilor. In plus, acesta a afirmat ca printre...