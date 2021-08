Premierul Florin Citu si-a exprimat convingerea ca proiectul privind Cartea Electronica de Identitate, lansat recent la Cluj-Napoca, va fi extins la nivel national, in termenul stabilit de 18 luni, subliniind ca viitorul este al digitalizarii si al informatizarii serviciilor publice.



