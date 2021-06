Cîțu: Sunt 98.134 de minori care s-au vaccinat împotriva Covid-19 Premierul Florin Cițu a declarat, marți, ca 98.134 de minori s-au vaccinat anti-Covid pana acum iar 45,5% dintre elevi considera ca este foarte important și important sa se vaccineze. „Cand vorbim de tineri sub 18 ani parinții și tutorii sunt cei care iau decizii și trebuie sa ia cele mai bune decizii. Sunt 98.134 de minori care s-au vaccinat, iar dintr-un raport, 45,5% dintre elevi considera ca este foarte important și important sa se vaccineze”, a afirmat Florin Cițu. El a participat, alaturi de ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița, și… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

