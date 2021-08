Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a afirmat ca in aceste alegeri liberalii aleg echipa cu care va fi condusa Romania in urmatorii opt ani si a precizat ca membrii Partidului National Liberal trebuie sa fie uniti pentru ca urmeaza batalii grele.

- Premierul Florin Citu a afirmat ca in aceste alegeri liberalii aleg echipa cu care va fi condusa Romania in urmatorii opt ani si a precizat ca membrii Partidului National Liberal trebuie sa fie uniti pentru ca urmeaza batalii grele. Florin Citu a tinut sa transmita doua mesaje la conferinta de alegeri…

- Premierul Florin Cițu a comparat astazi cu acțiunile PSD atacurile la adresa sa și a Guvernului venite din partea unor membri ai PNL, in contextul campaniei electorale din interiorul partidului. "Astfel de politicieni, poate, nu mai au un viitor in Romania", a spus Cițu, prezent la conferinta de alegeri…

- Premierul Florin Citu a dat asigurari luni ca implicarea sa in campania electorala pentru functia de presedinte al Partidului National Liberal (PNL) nu va afecta guvernarea. El a declarat, intr-o emisiune la Digi 24, ca de campania sa electorala se va ocupa o echipa de oameni pe care o are in jurul…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, spune ca exista o așteptare ca actualul premier, Florin Citu, sa candideze pentru functia de presedinte al Partidului National Liberal. „Este evident ca exista aceasta asteptare, posibilitate, ca domnul Citu sa isi depuna candidatura la functia de presedinte al PNL.…

- Premierul Florin Citu a declarat, luni, ca in Romania vaccinul impotriva COVID-19 este si ramane gratuit. "Nu e nicio discutie in Guvernul Romaniei pentru a schimba lucrurile", a subliniat Citu.

- Premierul Florin Citu a transmis la aniversarea a 146 de ani de la infiintarea PNL ca „doar liberalismul salveaza Romania”, iar „romanii trebuie sa stie ca guvernul de dreapta este singura solutie”.Premierul Florin Citu a transmis la aniversarea a 146 de ani de la infiintarea PNL ca „doar liberalismul…