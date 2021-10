Cîțu spune Hop dar nici el și nici România nu au sărit groapa Cițu spune Hop dar el nu a sarit groapa. Premierul interimar considera ca Romania este pe drumul cel bun, dupa doua zile cu record la vaccinare, cu peste 111.000 de de persoane vaccinate cu prima doza. Liderul liberal a vizitat, miercuri, doua centre de vaccinare din Capitala, pentru a se asigura ca lucrurile merg bine și ca din punct de vedere logistic nu exista probleme. „Zilele acestea am avut record dupa record in ceea ce privește vaccinarea, e important sa continuam. Suntem pe drumul cel bun”, a spus Cițu. Optimismul premierului este insa unul destul de prematur. De altfel, nu este prima… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

