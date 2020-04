Citu spune ca programul IMM Invest va fi reluat in cateva zile si aduce o modificare a normelor

Programul IMM Invest va fi reluat in cateva zile si va veni cu noutatea prin care clientii pot sa cumuleze creditul pentru investitii cu linia de credit pentru capital de lucru, a declarat, joi seara, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu.



"Referitor la IMM Invest, programul este foarte bun si este o schema de ajutor de stat care a fost aprobata de Comisia Europeana, pe cand alte tari nu au avut aceasta schema. Avem o problema de IT. In cateva zile, programul va reporni. In aceasta seara am modificat putin normele, pentru ca am mai primit de la Comisia Europeana inca o relaxare:…