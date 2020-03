Citu spune ca nu e nevoie de certificat de stare de urgenta pentru IMM-urile care vor credite

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a anuntat ca discuta cu Banca Nationala a Romaniei si cu sistemul bancar o solutie pentru clientii bancilor. Florin Citu a precizat ca solutia urmeaza a fi prezentata in maximum 48 de ore. "Suntem foarte aproape, si aici este o veste foarte buna pentru romani,…

- Aproximativ 200.000 de contracte de munca sunt suspendate in acest moment, in conditiile in care multe companii din Romania si-au oprit activitatea. Numarul lor s-ar putea dubla, potrivit ministrului Muncii, Violeta Alexandru. "E o situatie grava ca 200.000 de oameni nu mai au contractele…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a anuntat miercuri un moratoriu general privind rambursarea creditelor pentru toate companiile si debitorii privati pana la finele anului, in ideea de a limita consecintele economice ale raspandirii coronavirusului, transmite Reuters. "Persoanele fizice si…

- Euro face un mare pas in fata la inceputul acestei saptamani, fata de moneda nationala, iar dolarul creste destul de mult si el. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,8242 de lei/unitate, o crestere de 0,14%. Acesta este un nou nivel record doborat de euro. Dolarul…

- Societatea Nationala Nuclearelectrica SA - adica cea care opereaza Centrala nucleara de la Cernavoda - anunta ca ia toate masurile necesare pentru a evita imbolnavirea angajatilor sai si pentru a-si continua activitatea, esentiala pentru Romania. Inca de sambata, Comitetul National pentru…

- Ministerul Finantelor Publice a imprumutat de la banci 13,053 miliarde de lei in primele doua luni din 2020, precum si 3 miliarde de euro de pe pietele externe. Astfel, conform calculelor Agerpres, MFP a imprumutat de la banci 5,378 miliarde de lei in luna ianuarie, echivalentul a 1,12 miliarde…

- Suprafata ariilor naturale protejate din Romania va creste cu 65.000 de hectare, de la 23% la 26%, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ministrul propus al Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe. "Dupa o perioada indelungata, ne bucuram foarte mult ca avem finalizat proiectul…

- Banca Nationala a Romaniei a inclus la capitolul factori care ar putea contribui la reducerea inflatiei din acest an raspandirea coronavirusului, care ar putea determina incetinirea economiei globale, a declarat, marti, guvernatorul Mugur Isarescu, in cadrul unei conferinte de presa pe tema Raportului…