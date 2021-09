Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu a spus marți, cu privire la moțiunea de cenzura comunicata de Ludovic Orban, ca ea va fi tranșata in Parlament. „Vom vedea in Parlament. Acest lucru se va tranșa in Parlament”, a spus premierul, intrebat daca are voturile necesare pentru a ramane in funcție.

- Premierul Florin Cițu și-a convocat susținatorii la vila Lac, in aceasta seara, la ora 21.00. Candidat la președinția PNL, impotriva actualului șef al PNL, Ludovic Orban, Florin Cițu vrea sa discute cu tabara care-l susține despre strategia pentru urmatoarea perioada, transmite Realitatea PLUS.Cei din…

- PSD, decis sa DARAME Guvernul lui Florin Cițu: Va vota Moțiunea alianței USR PLUS – AUR daca ajunge in plen PSD, decis sa DARAME Guvernul lui Florin Cițu: Va vota Moțiunea alianței USR PLUS – AUR daca ajunge in plen Biroul Permanent Național al PSD a decis pentru daramarea Guvernului condus de Florin…

- La finalul sedintei BPN al PNL de vineri de la Parlament, președintele partidului Ludovic Oban i-a urat premierului Florin Cițu „succes la moțiune”, au declarat surse participante la ședința, pentru STIRIPESURSE.RO. Premierul Florin Cițu este vizat de o moțiune de cenzura din partea partidelor…

- Premierul Florin Cițu a explicat ca, in mai multe randuri, a tras semnale de alarma privitoare la necesitatatea adoptarii legii pentru protecția consumatorului vulnerabil, dar din Parlament nu a existat voința pentru convocarea unei sesiuni extraordinare din partea președintelui Camerei Deputaților,…

- Conform surselor citate, votul a fost 47 la 1, in conditiile in care la sedinta au participat sustinatorii lui Florin citu, care l-a propus pe Dan Vilceanu pentru postul de ministru al Finantelor. Votul impotriva i-a apartinut lui Ludovic Orban. Nominalizarea lui Vilceanu urmeaza sa fie trimisa presedintelui,…

- Dan Vilceanu a fost ales in iulie presedinte al PNL Gorj. La acel moment, Citu declara: ”Dan este prietenul si colegul meu, de cand am intrat in Parlament, in 2016”. ”Felicitari! Dane, multumesc pentru tot sprijinul tau! Erai in echipa castigatoare de mult timp! Castigam pe 25 septembrie! Castigam big…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, miercuri, ca PNL sustine proiectul privind desfiintarea Sectiei speciale in forma adoptata de Guvern. "Punctul meu de vedere legat de Sectia speciala este foarte clar. PNL sustine desfiintarea Sectiei speciale si dupa pozitia exprimata de Comisia…