- Premierul Florin Citu a afirmat ca isi doreste ca in curand sa fie o aplicatie care sa fie utilizata pentru toate mijloacele de transport in comun. El a precizat ca multe ori vine la munca pe jos si isi numara pasii.

- Premierul Florin Cițu a explicat ca el merge pe jos de acasa pana la Guvern și utilizeaza aplicațiile care iți numara pașii. De asemenea, el a spus ca in perioada petrecuta in Noua Zeelanda alerga pana la locul de munca, asta pentru ca acolo existau dușuri in cadrul instituției. ”Cand stateam…

- Premierul Florin Cițu spune ca a desființat Secția speciala printr-un proiect de lege aprobat de Guvern. Șeful Guvernului a admis faptul ca USR-PLUS și UDMR au poziții contrare pe acest subiect. Vezi și Ministrul Justitiei: SIIJ nu a putut fi desfiintata pentru ca UDMR, la momentul inființarii, era…

- Premierul Florin Cițu a anunțat, joi, ca s-a aprobat in ședința de Guvern Hotararea CNSU nr. 36 din 02.06. 2021 privind prelungirea programului restaurantelor. „La propunerea CNSU, a fost aprobat in ședința de Guvern ca evenimentele private, de tipul nunților, botezurilor etc. sa poata fi desfașurate…

- Premierul Florin Cițu a declarat in aceasta seara ca la munca, masca de protecție va trebui purtata in continuare. „In aceasta seara, in Ședința de Guvern, am adoptat Hotararea de Guvern pentru modificarea și completarea anexelor 2, 3 ale Hotararii de Guvern nr. 531 din 2021 privind prelungirea starii…

- Societatea de Transport Bucuresti vrea sa scumpeasca pretul unei calatorii cu mijloacele de transport in comun de suprafata. Biletul care costa acum 1 leu si 30 de bani va fi eliminat. El va fi inlocuit cu un alt tip de bilet, cel de o ora. Prețul pentru o calatorie de o ora ar trebui sa fie de 3 lei. …

- Premierul Florin Citu afirma, de Ziua Nationala a Egalitatii de Sanse, ca pandemia COVID-19 a aratat cat de important este rolul femeilor in aceasta perioada, ele fiind, de cele mai multe ori, in prima linie a luptei impotriva acestui virus. "Pandemia a accentuat insa inegalitatile intre femei si…

- Premierul Florin Citu s-a declarat convins, miercuri, ca Planul National de Redresare si Rezilienta va fi unul bun, aratand ca a avut o discutie cu ministrii pentru accelerarea PNRR. ‘Am avut o discutie cu ministrii referitoare la PNRR. Este momentul sa acceleram lucrurile. Avem cateva detalii de pus…