Cîțu: Sper să avem azi propunerea de premier. Cu Secția Specială facem progrese Premierul interimar Florin Cițu a declarat, duminica dimineața, inaintea negocierilor cu PSD, ca nu exista un blocaj in discuțiile cu social-democrații, dar exista divergențe privind modul de aplicare a taxelor. Cițu susține ca PNL a demonstrat ca veniturile bugetare pot crește fara impunerea unor taxe suplimentare, in timp ce PSD susține ca este nevoie de suprataxari. Cițu a mai spus ca cele mai multe dintre masurile propuse de PSD la negocieri aparțin lui Liviu Dragnea, masuri care au fost contracarate de liberali la acea vreme, astfel ca ”ar fi culmea” ca PNL sa le introduca acum. Principalele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

