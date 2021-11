Cîțu: „Sper că putem să discutăm astăzi despre propunerea de premier” Președintele PNL Florin Cițu a spus ca spera ca propunerea de premier sa fie discutata duminica, la negocierile cu PSD, și cu aceasta „sa mergem la președintele Romaniei”. Florin Cițu spera ca propunerea de premier sa fie discutata duminica cu PSD. „Nu am ajuns la aceste discuții, trebuie sa ne ințelegem intai pe partea de guvernare, pentru ca de aici pornim. Dupa ce avem un program de guvernare, suntem de acord, putem sa discutam și despre ministere și despre premier. Eu sper ca putem sa discutam astazi despre propunerea de premier și apoi sa mergem cu aceasta propunere la președintele Romaniei”,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

