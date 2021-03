Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a declarat, in urma intalnirii cu reprezentantii cultelor religioase din Romania, ca un subiect important abordat a fost legat de o serie de modificari in privinta regulilor actuale de inmormantare a persoanelor decedate din cauza infectarii cu noul coronavirus.Am avut astazi o…

- „Am avut astazi o intalnire extrem de utila cu reprezentanții cultelor religioase din Romania. Am discutat soluții pentru ca, anul acesta, fiecare credincios care intampina in perioada urmatoare Sarbatorile Pascale, sau alte ritualuri religioase specifice cultului din care face parte, sa o faca in condiții…

- Dupa intrevederea cu reprezentanții cultelor religioase, premierul Florin Cițu a anunțat pe pagina de Facebook ca se vor gasi soluții pentru ca oamenii sa participe la Slujba de Inviere, dar cu respectarea regulilor sanitare.„Am avut astazi o intalnire extrem de utila cu reprezentanții cultelor religioase…

- Premierul Florin Cițu a anunțat ca vor fi modificate restricțiile de circulație pentru ca romanii sa poata participa la slujbele de Paști. Totodata, le-a cerut ajutorul preoților pentru a-i indemna pe credincioși sa mearga la vaccinare. „Am avut astazi o intalnire extrem de utila cu reprezentanții cultelor…

- Slujba de Inviere se va desfașura normal, anunța Patriarhia Romana, inainte de o decizie oficiala a autoritaților. Se vor purta maști, se va respecta distanțarea sanitara, iar la biserica se merge pe jos sau cu mașina. Conform Patriarhiei, intalnirea de joi organizata de Secretariatul de Stat pentru…

- Intervalul orar al restricțiilor pentru Slujba de Inviere va fi adaptat, in așa fel incat credincioșii sa poata participa fizic, anunța Florin Cițu. Premierul a cerut cultelor sa susțina in randul credincioșilor campania de informare cu privire la vaccinare. „Am avut astazi o intalnire extrem…

- Premierul Florin Cițu a discutat joi cu reprezentanții cultelor religioase despre modul in care vor fi oficiate slujbele de inviere in acest an. Una dintre soluțiile gasite este ca restricția de circulație pentru populație sa fie ridicata in noaptea de Paște fie pana la ora 2.00, fie pe toata durata…

- Premierul Florin Cițu are o intalnire decisiva cu reprezentanții cultelor religioase oficial recunoscute in Romania, joi, la ora 11! La discuțiile la care vor participa și oficiali de la Secretariatul de Stat pentru Culte se va decide procedura pentru Paștele romano-catolic și protestant care…