Cîţu: "Socialiştilor, vă dau un sfat. Puneţi mâna pe carte!" ”Disperare, numele tau este PSD! De cateva zile tot PSD-ul produce stiri false pe teme economice la adresa mea. Socialistilor, va dau un sfat. Puneti mana pe carte”, a scris, sambata, pe Facebook, ministrul Finantelor, Florin Citu. In ultimele zile, PSD a criticat, prin intermediul mai multor mesaje postate pe Facebook, deprecierea leului in raport cu euro, deficitul bugetar si cresterea datoriei publice. ”In vreme ce ministrii PNL fac balet prin comisii si cer sa nu fie votati nici macar de colegii lor liberali, forurile internationale trag semnale puternice de alarma cu privire… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

