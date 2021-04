Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, Vasile Banescu, a spus, marți, la un post tv ca „de obicei, reflexul e in aceasta perioada sa transmiți un raspuns cu accent spre exterior”.„Va aduc aminte de Hotararea Guvernului nr 432 din 8 aprilie 2021 in care sunt stipulate precis toate elementele privitoare…

- Purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, Vasile Banescu, spune ca, anul acesta, slujba de Inviere va avea loc in interiorul bisericii, unde va intra doar un numar limitat de credincioși. „Slujba de Inviere are partea ei prima la care participa credincioșii in numar mai mare, care se desfașoara afara,…

- Premierul Cîțu a fost întrebat într-o emisiune TV despre modul în care se va desfașura Slujba de Înviere în actualul context. „Afara, cu reguli de distanțare.Tot trebuie sa avem niște reguli de distanțare, trebuie…

- Slujba de Inviere va fi oficiata cu credincioșii in aer liber, a afirmat premierul Florin Cițu. Purtatorul de cuvant al Patriarhiei, Vasile Banescu, il contrazice insa, spunand ca, așa cum prevede și hotararea de guvern și cum Biserica a transmis deja catre parohii, oamenii vor putea asista la sluba…

- Slujba de Inviere de anul acesta va avea loc in condiții de pandemie. Enoriașii vor trebui sa respecte un set de reguli in perioada Paștelui. Conform premierului, slujba va fi oficiata in aer liber. Intrebat luni seara, la Digi 24, cum se vor desfașura slujbele religioase din noaptea de Inviere, Cițu…

- Circulația in noaptea de Inviere va fi permisa pana la ora 5.00, iar magazinele vor ramane deschise pana la ora 20.00 vineri, inainte de Paște, propune premierul Florin Cițu. Florin Citu, a anuntat, joi, ca va transmite Comitetului National pentru Situatii de Urgenta cateva propuneri care vizeaza sarbatorile…

- Bisericile vor fi deschise in Noaptea de Inviere, pana la ora 02.00, potrivit unor surse Antena 3. Premierul Florin Cițu, șeful DSU Raed Arafat și alți inalți oficiali ai Guvernului s-au intalnit, joi, cu reprezentanții cultelor religioase, stabilind, astfel in urma discuțiilor, ca bisericile sa ramana…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, invitat, duminica seara, la Antena 3 a avut o declarație surprinzatoare. El a spus ca va merge, oricum, la biserica, in noaptea de Inviere și, decat sa lipseasca, mai bine platește amenda. “Anunț public, oficial. In noaptea de Inviere voi fi la biserica. Acolo ma duc…