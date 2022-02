Cîțu: „Situația economică este urâtă”. De ce susține că reducerea TVA la energie nu este o soluție Președintele PNL, Florin Cițu, considera ca reducerea TVA la energie, la 5%, nu reprezinta o soluție in actuala criza. In opinia sa, ar trebui acțiuni indreptate catre toate sectoarele și un „TVA scazut generalizat”. Intrebat ce masuri se iau in contextul exploziei actuale a prețurilor, Cițu a spus ca nu e suficienta acționarea intr-o singura direcție. „Tocmai, pentru ca este o situație urata, soluțiile nu pot sa fie punctuale, nu pot sa fie doar pentru un anumit sector. Așa vad eu lucrurile. Trebuie sa ne ocupam de toata economia și de toate soluțiile”, a declarat joi Cițu. Intrebat daca se poate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Coaliția de guvernare are in vedere reducerea TVA-ului si a CAS-ului Foto: gov.ro Coalitia de guvernare are în vedere pentru perioada urmatoare masuri de reducere a TVA si a contributiei angajatilor la asigurarile sociale. Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, insista de…

- Presedintele Senatului, Florin Citu, liderul PNL, considera ca o eventuala plafonare a preturilor la alimente presupune riscul de avea penurie si de aparitie a cozilor. „Vreau sa vad propunerea (n.r. de plafonare a preturilor la alimente) cum este fundamentata. O sa vina in coalitie si acolo vom lua…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat marți ca noua ordonanța pentru plafonarea și compensarea facturilor la energie și gaze nu va fi adoptata in ședința de guvern de marți. Liderul PSD și președintele PNL Florin Cițu au avut o noua discuție marți, la pranz, insa nu au reușit sa se ințeleaga daca…

- Președintele PNL, Florin Cițu nu este de acod cu propunerea PSD privind reglementarea prețului la energie. Acesta a declarat, marți, la Parlament ca nu vede sensul unei reglementari incepand cu data de 1 aprilie. ”Cineva nu s-a gandit foarte bine la asta. Daca vrem sa facem ceva trebuie sa ne gandim…

- ”Ma gandesc la ceea ce a aparut in spatiul public, ca se incearca o reglementare dupa 1 aprilie. Acum as putea spune ca eu am venit cu ideea de a reglementa piata si era pentru pretul de acum. Nu prea vad sensul de a reglementa dupa 1 aprilie, cand intram in vara, pentru sase luni de zile, iar dupa…

- Analiza situației facturilor la energie Foto: romgaz.ro RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Președintele PSD, Marcel Ciolacu, se afla în izolare dupa ce a avut o întâlnire cu ministrul culturii, Lucian Romașcanu, confirmat ieri cu Covid-19. Perioada de carantina de…

- Liderul USR, Dacian Cioloș, susține ca exista o soluție pentru criza facturilor la energie. El cere reducerea TVA in privința energiei. „Exista o soluție: masuri cu impact direct pentru consumatori. Aici vorbim de reducerea TVA pe o perioada determinata și in privința certificatului verde.…

- ​Președintele PNL, Florin Cîțu, a declarat marți, la Senat, ​ca nu se justifica o taxa de solidaritate, chiar daca UDMR și PSD o susțin. UDMR a avansat ideea instituirii unei „taxe de solidaritate” care sa fie aplicata companiilor ce înregistreaza o cifra de afaceri de peste…