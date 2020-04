Stiri pe aceeasi tema

- Site-ul IMM INVEST o sa fie lansat saptamana viitoare si este foarte probabil ca acesta sa fie accesat de cel putin 4 milioane de oameni in prima ora de la lansare, a anuntat pe Facebook ministrul Finantelor, Florin Citu, potrivit Agerpres.

- Formația timișoreana 8LightMinutes a lansat recent melodia Ebredj fel („Trezește-te“), mixata și inregistrata de catre Lukinich Attila, in studioul timișorean DSpro. „Cu cea mai recenta piesa a noastra ne dorim sa ii ajutam pe toți sa treaca cat mai ușor peste aceasta perioada de carantina“, spun membrii…

- Unul dintre cei mai apreciați artisti ai muzicii clasice, tenorul italian Andrea Bocelli a concertat, duminica, in faimoasa catedrala din Milano. Orașul este capitala regiunii Lombardia, epicentru al epidemiei de nou coronavirus in Europa. Recitalul lui Andrea Bocelli de la Domul din Milano nu a avut…

- Autoritatile sanitare italiene vor distribui saptamana viitoare 2,5 milioane de teste in tara, a anuntat sambata comisarul extraordinar pentru coronavirus al guvernului italian, Domenico Arcuri, intr-o conferinta de presa, informeaza AFP.Deocamdata, ceva mai mult de un milion de teste au fost…

- Peste 300 de ingineri, designeri si specialisti in noile tehnologii construiesc, cu ajutorul tehnologiei de imprimare 3D, un ventilator mecanic care le poate salva pacienților diagnosticați cu COVID-19.

- Ordonanța privind amanarea plații ratelor la credite pentru romanii afectați de criza financiara ar putea intra in vigoare saptamana viitoare, a anunțat Florin Cițu, ministrul Finanțelor. Acesta a precizat ca normele de aplicare se discuta in ședința de guvern de joi. „Astazi vor intra pe ordinea de…

- Coronavirus a facut prima victima in cea mai populata țara din Africa. Nigeria, acolo unde locuiesc 200 de milioane de oameni, a raportat decesul unui barbat in varsta de 67 de ani."A fost inregistrat primul deces provocat de COVID-19. Este vorba despre un barbat de 67 de ani, care s-a intors in Nigeria…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Horatiu Moldovan spune ca Romania nu va fi in criza de masti sau biocid, in contextul in care in prezent exista o resursa minima ce asigura tranzitia pana saptamana viitoare cand vor fi achizitionate aproximativ 5 milioane de masti si 25 de tone de agent…