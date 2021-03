Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat marți, intr-o conferința de presa la Palatul Cotroceni, ca autoritațile nu au in vedere un lockdown de Paște, insa starea de alerta va fi prelungita. Pe langa acestea, interdicția de circulație noaptea se va aplica cu o ora mai devreme, de la ora 22. „Vreau sa atrag…

- Masurile restrictive anti-pandemie s-ar putea inaspri in Romania. Guvernul ia in calcul extinderea interdicției de circulație pe timpul nopții. Conform surselor Agerpres , circulația persoanelor ar putea fi interzisa in intervalul orar 22.00-05.00. Pana in prezent cetațenii nu aveau voie sa iasa din…

- Restrictii pe Autostrada Soarelui.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, incepand de astazi, 18 februarie, pe autostrada A2 Bucuresti ndash; Constanta, pe tronsonul kilometric 11 17, intre localitatile Glina si Cernica, judetul Ilfov, circulatia este deviata de…

- Un tribunal olandez a ordonat marți guvernului sa puna capat imediat interdicției de circulație pe timpul nopții, restricție impusa ca masura contra epidemiei de coronavirus, transmite Reuters. Judecatorii au spus ca masura nu are nicio baza legala.Executivul olandez a reacționat spunând…

- Punctul de amenda in 2021 va fi plafonat la 145 de lei, a decis Guvernul miercuri seara. Ultima creștere a amenzilor de circulatie a avut loc in 2017, cand punctul de amenda a crescut de la 125 la 145 de lei. Premierul Florin Cițu a anunțat, miercuri seara, la finalul ședinței de guvern, ca punctul…

- Guvernul marocan a anuntat luni o interdictie de circulatie pe timpul noptii la nivel national si noi masuri restrictive, cu incepere de miercuri si pentru o durata de trei saptamani, pentru a incerca sa opreasca raspandirea pandemiei de COVID-19, noteaza AFP preluat de agerpres. Autoritatile marocane…

- Polonia va intra intr-o carantina nationala incepand din 28 decembrie pana pe 17 ianuarie, perioada in care vor fi inchise toate hotelurile, mall-urile si partiile de schi, a anuntat joi ministrul polonez al sanatatii, Adam Niedzielski. Acesta a avertizat asupra unui posibil val trei al pandemiei de…

- Cipru a intrat vineri in cea de-a doua perioada de izolare a anului pentru a incerca sa franeze cresterea numarului de cazuri de COVID-19 ce prevede inchiderea restaurantelor, a centrelor comerciale si a bisericilor, restrictii care se adauga interdictiei de circulatie pe timpul noptii si altor masuri…