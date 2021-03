Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat suspendarea facilitații prin care firmele platitoare de impozit pe profit aveau posibilitatea sa acorde angajaților (parinți) 1500 lei pentru creșa sau gradinița. Aceasta a aparut, luni (astazi), în Monitorul oficial. Deși a fost adoptata joi seara (25 martie), premierul Florin…

- De Ziua Politiei, un sindicalist i-a dedicat o balada ministrului de Interne, Lucian Bode, in cateva versuri fiind facut un portret al oficialului. O parte dintre sindicalistii din cadrul structurilor Ministerului Administratiei si Internelor au organizat, in ultima vreme, numeroase actiuni de protest,…

- Un protestatar AUR a fost luat pe sus, luni seara, de la mitingul anunta de AUR in Piata Universitatii. In piata erau in acel moment sub 20 de manifestanti. Imaginile cu protestatarul au fost transmise in direct la Romania TV, care a anunta pe un ton panicard ca incidentul a declansat „revolta oamenilor”.…

- Raed Arafat: Unde incidența este de peste 4 la mie, in ultimele 14 zile, urmeaza ca in timpul weekendului, și anume in zilele de vineri, sambata și duminica, circulația sa fie permisa doar pana la orele 20, și nu pana la 22 cum este acum, iar la operatorii economici, activitatea sa fie permisa pana…

- ”Cum ramane cu cei 1.500 de lei pentru ingrijirea copiilor? Pe 10 martie, am intrebat oficial Ministerul Finantelor ce trebuie sa faca parintii care au copii prescolari, pentru a primi cei 1500 lei/luna, cheltuiti pentru educatia celor mici, de la angajatorii lor. Teoretic, aceasta facilitate inclusa…

- Un tânar din Cluj mai neconformist a facut un adevarat scandal într-un autobuz în timpul unui live pe Facebook. Baiatul purta o poșeta de dama și avea unghiile facute, iar pe live vorbea despre cum în România aceste lucruri nu sunt premise.…

- Decizie radicala si reactie extrem de dura a premierului Florin Citu. Seful de la Palatul Victoria a decis sa dea afara un om extrem de important din Executiv in ciuda faptului ca unii lideri PNL s-au opus cu vehementa. Florin Citu, a luat o decizie radicala. L-a dat la o parte pe subsecretarul de…

- Polițiștii au protestat in fața Palatului Cotroceni, nemulțumiți de politica salariala a guvernului. La un moment dat aceștia au aprins fumigene și au reclamat ca jandarmii au primit ordin sa-i impiedice sa-și strige nemulțumirile, potrivit postarilor pe Facebook ale Sindicatului Europol. „Asistam la…