- Premierul Florin Citu s-a intalnit, marti, cu presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, discutand despre conditiile in care cetatenii romani din Republica Moldova sa aiba posibilitatea sa se imunizeze impotriva COVID-19 in centre de vaccinare din Romania, indiferent daca au sau nu domiciliu in tara.

- Pe 29 decembrie 2020, Klaus Iohannis a fost in Republica Moldova. Cei doi sefi de stat au semnat atunci o declaratie comuna pentru consolidarea parteneriatuui strategic si au subliniat importanta cooperarii de pana acum si sprijinul constant pe care Romania l-a oferit tarii vecine. Cititi si: Dodon…

- Igor Grosu (foto), propus de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu pentru portofoliul de prim-ministru a declarat intr-un interviu pentru G4Media ca alegerile anticipate din Republica Moldova ar putea avea loc in luna iulie. In ceea ce privește rezolvarea crizei transnistrene, liderul PAS crede…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, anunta, pe Twitter, ca dozele de vaccin livrate Republicii Moldova au ajuns sambata dupa-amiaza la Chisinau. "Tocmai au ajuns azi in Republica Moldova primele 21.600 de doze de vaccin din cele 200.000 promise in decembrie 2020 de presedintele Romaniei.…

