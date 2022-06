Stiri pe aceeasi tema

- Declaratie parlamentara comuna Republica Moldova - Romania Foto: Arhiva. Reprezentantii Parlamentelor Republicii Moldova si României au semnat astazi, la Chisinau, o declaratie comuna în care se reitereaza sprijinul neconditionat pentru parcursul european al Republicii Moldova…

- Parlamentarii Romaniei și Republicii Moldova s-au reunit sambata, 18 iunie, la Palatul Republicii din Chișinau. Ei au aprobat o declarație comuna, prin care iși asuma responsabilitatea pentru proiecte comune, a transmis publicația locala Realitatea.md.Romania va continua sa sprijine „robust si constant”…

- Președinții Senatului și Camerei Deputaților, Florin Cițu și Marcel Ciolacu, s-au prins intr-o hora mare cu parlamentarii din Romania și Republica Moldova, dupa ce au semnat declarația comuna a celor doua Legislative, in care se reitereaza „sprijinul neconditionat” pentru țara vecina. Dupa mai bine…

- Președinții Senatului și Camerei Deputaților, Florin Cițu și Marcel Ciolacu, s-au prins intr-o hora mare la Chișinau, cu parlamentarii din Romania și R.Moldova, dupa ce au semnat declarația comuna a celor doua legislative, in care se reitereaza „sprijinul

- Astazi, 18 iunie, dupa ședința comuna de la Chișinau, a fost semnata declarația comuna a Parlamentelor Romaniei și Republicii Moldova de catre Igor Grosu, Florin Cițu și Marcel Ciolacu. Aceasta declarație, in care cele doua state se angajeaza sa coopereze pentru dezvoltare reciproca, mai ales in contextul…

- Parlamentul Romaniei si cel al Republicii Moldova au, sambata, o sedinta comuna la Chisinau. In urma intrunirii a fost adoptata o declaratie comuna, in care cele doua state se angajeaza sa coopereze pentru dezvoltare reciproca, mai ales in contextul in care Republica Moldova a fost invitata sa devina…

- Republica Moldova si Romania vor organiza pentru prima data o sesiune comuna a parlamentelor lor, a anuntat presedintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, dupa o intalnire la Chisinau cu Marcel Ciolacu, presedintele Camerei Deputatilor. Igor Grosu a precizat ca se bucura ca prima sedinta…

- Florin Citu a anuntat ca o delegatie a Senatului Romaniei va merge in perioada urmatoare in Republica Moldova, precizand ca oficialii romani le vor transmite vecinilor de peste Prut sustinerea in procesul de aderare la UE. Anterior, Marcel Ciolacu a anuntat ca reprezentantii forurilor Legislative se…