Cîţu şi beţia dezastrului In orice varianta, PNL e cel care pierde cel mai mult. Citu si cei ce-l ghidoneaza, probabil Iohannis si structurile de sub comanda lui, au facut de data asta rahatul praf. Pareau de mult desprinsi de realitate, de data asta insa au tinut s-o si confirme oficial. Economia duduie, dar guvernarea bubuie. Explica-i asta unui roman caruia nu-i pasa nici de alegerile interne din PNL, nici de cele din USR, care nu sta toata ziua cu ochii beliti pe ecrane ca sa vada cate filiale mai are Citu, cati primari mai are Orban si cati neuroni mai are Turcan, dar care stie ca pandemia continua sa ameninte economia,… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

