Cîțu SE REVOLTĂ! PSD-ul nu vrea să dea banii la oameni Ministrul Finanțelor Publice, Florin Cițu , a declarat, miercuri, ca in majoritatea județelor unde PSD a caștigat alegerile locale sunt bani pentru plata salariilor celor care lucreaza in servicii sociale. In restul CJ-urilor, Cițu spune ca sunt probleme,care vor fi rezolvate la rectificare bugetara, „In spațiul public (...) a aparut aceasta dezbatere despre banii pentru Consiliile Județene și in special banii pentru finanțarea serviciilor sociale, sistemul de protecție a copilului și a centrelor publice pentru persoanele adulte cu handicap. Exista aceasta dezbatere și se arunca vina pe Ministerul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

