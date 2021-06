Premierul Florin Citu afirma ca va continua sa mearga la Vama Veche si raspunde criticilor primarului localitatii Limanu, el aratand ca banii din impozitul pe venitul global se intorc integral catre unitatile administrativ-teritoriale. In plus, el remarca faptul ca in localitati conduse de primari PSD incasarile la bugetele locale sunt scazute, in timp ce cheltuielile cu salariile din administratia locala sunt mari. „Romanii trebuie sa stie un singur lucru: acesti bani din impozitul pe venitul global suta la suta se duc inapoi la UAT-uri. Toti banii se duc inapoi la UAT-uri. Nu ramane niciun…