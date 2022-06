Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Florin Citu, afirma ca o schimbare a sa din aceasta functie nu va rezolva problemele cu care se confrunta romanii, intre care inflatia, dobanzile mari, criza economica. "Sa va spun foarte sincer, daca sunt schimbat de aici, nu se va rezolva problema preturilor, dobanzilor, crizei…

- Presedintele Senatului, Florin Citu, considera ca o criza economica in Romania poate fi evitata inca, dar ca trebuie asumate „niste masuri”. „Trebuie sa ne asumam niste masuri. Rata inflatiei este mare. Toate estimarile arata ca economia va incetini anul aceasta. Daca e sa comparam cu anul trecut, la…

- Presedintele Senatului, liberalul Florin Citu, a afirmat joi ca „o recesiune pe termen scurt” ar putea fi costul necesar pentru a reduce inflatia actuala si a subliniat ca este nevoie de un control al deficitului bugetar. „Ca sa ai crestere economica si sa mentii cresterea economica, depinde ce decizii…

- Președintele Senatului, Florin Cițu, susține ca aceasta creștere a inflației, care a ajuns in luna martie la 10,2%, va genera costuri mari pentru romani și masuri dure din partea Guvernului. Intrebat care vor fi acele masuri, Cițu a spus ca se teme ca va fi exclus din PNL, daca le va spune public,…

- Cea mai mare parte a intreprinzatorilor romani 93,5 sustin ca in Romania va incepe o noua criza economica, pe fondul conflictului militar de la granita, in conditiile in care opt din zece companii precizeaza ca nu au relatii de afaceri nici in Rusia, nici in Ucraina, reiese dintr un sondaj prezentat,…