Cîțu se declară nevinovat: „Mi-am exercitat atribuțiile de prim-ministru cu respectarea legislației în vigoare” Fostul premier, inculpat in Dosarul vaccinurilor, se declara nevinovat și spune ca nu a facut decat sa-și exercite funcția de prim-ministru. Florin Citu a stat in sediul DNA mai putin de o jumatate de ora, el fiind chemat de procurori pentru a i se aduce la cunostinta ca a fost pus sub acuzare pentru abuz in serviciu, in dosarul privind achizitia de vaccinuri impotriva COVID-19, in care prejudiciul ar fi de peste 1 miliard de euro. „Nu pot sa fac mai multe declaratii. Mi-am indeplinit atributiile de prim-ministru cu respectarea legislatiei in vigoare. Binenteles, am incredere in justitie. Nu pot… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

