- Intr-un mesaj postat sambata pe Facebook si intitulat "Daddy deschide lista", senatorul liberal Florin Citu spune ca lucrurile sunt pe cale sa intre intr-o zona periculoasa, dar nu este clar daca si pentru Romania sau doar pentru o parte dintre romani. "Am participat la o discutie unde, printre altii,…

- Deputatul PNL, Florin Cițu, anunta, pe Facebook, ca una din tarile partenere ale Romaniei vrea sa lase sapte politicieni ALDE -PSD fara vize.Citeste si: Preturile la cazare o iau RAZNA - Litoralul romanesc, mai scump ca statiunile de lux de peste hotare “Daddy” deschide lista! Lucrurile…

- Deputatul PNL, Florin Citu, scrie sambata, pe Facebook, ca a avut o discutie cu un oficial care reprezinta o tara partenera si care i-a spus ca urmeaza sa fie luate masuri privind restrictii sau refuzarea vizelor pentru sapte politicieni PSD+ALDE. Citu mentioneaza in postare: “Daddy” deschide lista.

- In urma cu citeva zile, senatorul PNL, Florin Cițu, președinte al Comisiei Economice din Senat, a scris pe pagina sa de Facebook despre faptul ca știe despre numele unor politicieni care vor fi sancționați de forurile internaționale

- Senatorul PNL, Florin Citu, a declarat ca Eugen Teodorovici a devenit pentru Ministerul Finantelor Publice ce este Viorica Dancila pentru Guvern, sfatuindu-l pe acesta sa realizeze ca nu mai este consilierul lui Mihai Tudose, ci ministrul Finantelor.Contructiile din Romania se duc in cap!…

- Senatorul PNL, Florin Citu, acuza vineri Guvernul, PSD si ministrul Finantelor de minciuna, transmitand ca Executivul ar fi informat Comisia Europeana de planurile sale de suspendare a contributiei pentru Pilonul II de pensii. "Guvernul, PSD, minstrul Finantelor publice mint! In perioada…

- Intalnirea are loc in contextul in care Corina Cretu a trimis Executivului o scrisoare in care se declara ”extrem de ingrijorata” cu privire la planificarea si implementarea proiectelor de infrastructura de transport care sunt cofinantate de Fondul de coeziune si de Fondul european de dezvoltare…

- Paza la metrou ar putea fi asigurata de catre jandarmi. Senatorul PNL Carmen Harau a depus un proiect de lege, in Parlament, ea ca Societatea Comerciala de Transport cu Metroul Metrorex transporta in medie 600.000 de cetateni zilnic, ceea ce face ca metroul sa fie un obiectiv strategic, mai ales ca…