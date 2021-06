Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin CItu a afirmat ca Guvernul va relaxa saptamana viitoare conditiile pentru desfasurarea targurilor de la 1 iulie. „Stiu ca este acest interes pentru targuri, talciocuri si ele se vor putea redeschide”, a adaugat seful Executivului. „Cred ca saptamana viitoare vom relaxa conditiile…

- Premierul Florin Cițu a anunțat zilele trecute ca Guvernul nu va accepta o noua majorare a alocațiilor pentru copii, fapt ce a nemulțumit liderii social-democrați. PSD acuza ca cei din Coaliție fura 2,1 miliarde lei din buzunarele copiilor, prin anularea creșterii alocațiilor și condamna ferm decizia…

- Vești proaste pentru pensionarii romani. Cumulul pensiei cu salariul la stat ar urma sa fie interzis de guvern chiar saptamana viitoare, printr-o lege care va ajunge apoi la parlamentari. 30.000 de pensionari care muncesc la stat vor fi obligați sa aleaga intre pensie și salariu incasat in prezent.…

- Premierul Florin Citu a declarat ca pana in prezent merge bine campania de vaccinare, insa aceasta trebuie accelerata pentru ca Guvernul sa ia noi masuri de relaxare de la 1 iunie, cand este fixata o tinta de vaccinare a 5 milioane de persoane. Intrebat daca va fi atins acest obiectiv de vaccinare…

- Premierul Florin Cițu nu are in programul din aceasta saptamana o intalnire cu președintele PSD, Marcel Ciolacu, transmite Executivul, dupa ce, duminica seara, social-democratul spunea ca in cursul zilei de luni vor fi stabilite detaliile intrevederii. Prim-ministrul nu are astazi (luni -…

- Premierul Florin Citu a anunțat, luni, intr-o conferința de presa ca maratonul vaccinarii de la București este un succes și este optimist in privința atingerii obiectivului de 5 milioane de persoane vaccinate pana la 1 iunie.„Avem peste 20.000 de persoane vaccinate la maraton, ceea ce arata dorinta…

- Premierul Florin Cițu a declarat, luni, ca pentru a impulsiona campania de vaccinare a populației, miniștrii și secretarii de stat vor merge la centrele de imunizare pentru a sta de vorba cu romanii. „Cred ca saptamana viitoare vom avea tot Guvernul in strada la centrele de vaccinare, ministri,…

- Premierul Florin Citu a afirmat, intrebat despre motiunea de cenzura anuntata de PSD pentru aceasta sesiune parlamentara si despre cum va colabora Guvernul cu administratiile locale conduse de PSD pentru implementarea PNRR, ca anul trecut a facut parte dintr-un Guvern pe care social-democratii majoritari…