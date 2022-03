Stiri pe aceeasi tema

- „Saptamana viitoare voi cere adoptarea unei hotarari a Parlamentului prin care sa garantam alocarea de la buget a 2,5% din PIB pentru Aparare. Este un vot important care ne asigura ca orice guvern, de acum inainte, va aloca aceasta suma”, a scris, sambata, Florin Citu, pe Facebook.Presedintele Klaus…

- 35 de organizații solicita Parlamentului sa amane adoptarea legii care prevede incinerarea anvelopelor uzate. Intr-o declaraței emisa se menționeaza ca inainte sa fie adoptata legalizarea, este necesara asigurarea monitorizarii obligatorii a emisiilor gazelor de eșapament, in

- Președintele PNL, Florin Cițu, a declarat marți, 8 februarie, ca vor fi propuse masuri dure dupa incidentul petrecut in Parlament, unde copreședintele AUR, George Simion, l-a bruscat pe ministrul PNL al Energiei, Virgil Popescu.„Trebuie sa propunem masuri foarte, foarte dure. Ne uitam acum care sunt…

- Președintele Senatului, liderul PNL Florin Cițu, și co-președinele AUR George Simion au avut, marți, un schimb de replici, pe holurile Parlamentului, in fața jurnaliștilor. “Apreciez libertatea de exprimare in limitele constituționale. Orice act de vandalism trebuie combatut. Iar domnii care ii sustin…

- Presedintele Senatului, liderul PNL Florin Citu, a afirmat ca Parlamentul este dispus sa lucreze pentru adoptarea proiectului bugetului de stat pe anul 2022 pana la sfarsitul anului, dar daca este necesar, va fi convocata o sesiune extraordinara in acest sens in luna ianuarie a

- Președintele Senatului, Florin Citu, a declarat vineri, 10 decembrie, cu referire la legea prin care conversatiile private pe WhatsApp, Messenger, Skype sau Telegram ar putea fi interceptate , ca proiectul aflat in procedura legislativa la Senat, for decizional, este necesar pentru a demara licitatiile…